Deputado à Assembleia da República pelo Chega diz que Madeira precisa de "renovação urgente"

O deputado eleito pelo Chega-Madeira à Assembleia da República considera que a Madeira enfrenta uma oportunidade para renovar o panorama político regional, por forma a terminar com um "clima de compadrio e amiguismo", que "tem asfixiado a vida dos cidadãos".

Francisco Gomes encontra-se na Madeira para acompanhar a recta final desta campanha para as eleições de domingo. O parlamentar considera que o rumo em que a Madeira foi lançada por décadas de decisões políticas erradas é insustentável e sublinha que, a seu ver, a Região precisa de um governo que coloque no centro das suas preocupações os interesses da população e não “interesses instalados”.

“Não é possível à Região continuar a ser uma terra onde uma elite política e os seus associados empresariais estão cada vez mais ricos, enquanto a esmagadora maioria dos cidadãos nem consegue ter uma vida digna. A vergonha tem de acabar e podemos começar a mudança já no domingo", indica.

Para Francisco Gomes, o principal problema são "as teias de corrupção", "alimentadas pelo actual governo e que têm o seu centro em Miguel Albuquerque". "“A Madeira nunca conseguirá se afirmar como democracia plena enquanto estiver nas mãos de Albuquerque e do sistema de favores que ele alimenta. Porque levamos o combate à corrupção a sério, nunca apoiaremos um governo por ele liderado ou com secretários arguidos", atira.

É nesse sentido que defende uma mudança profunda, que ponha fim ao que diz ser o ciclo de enriquecimento de uma elite que, segundo diz, se tem mantido à custa do dinheiro dos contribuintes. “O catual governo não tem respostas para os grandes problemas da Região, como a habitação, a saúde, a fiscalidade e a imigração. E, enquanto os cidadãos lutam para pagar as contas, a liderança que temos preocupa-se muito mais em garantir o enriquecimento do presidente e dos seus amigos", termina.