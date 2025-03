O arquitecto Luís Vilhena e antigo deputado do PS à Assembleia da República e vereador na CMF, apela ao actual líder socialista para se retirar após a derrota sofrida nas legislativas regionais do passado domingo. O socialista diz que Paulo Cafôfo tem de mostrar "que não está ali para se servir a ele próprio".

"O resultado das últimas eleições regionais não andou muito longe do expectável. Só não pensei que o PSD tivesse tido tantos votos. Pensei, apesar de tudo, que outros partidos mais pequenos como o PAN ou mesmo o PCP conseguissem pelo menos um representante do parlamento regional", começa por frisar, num post colocado na sua página de Facebook.

Vilhena passa logo ao PS, referindo que "durante quase sempre o principal partido de oposição a este regime de 50 anos de PPD/PSD, o desastre era expectável, pois Cafôfo tem vindo a perder credibilidade desde que saiu a meio do mandato da Câmara do Funchal. Só ele é que ainda não percebeu isso", aponta.

E acrescenta: "Há por isso que fazer mudanças porque, se o PS quer voltar a fazer alguma coisa pela democracia na Madeira tem que encontrar um novo projeto político e com outros protagonistas. Por isso, se Paulo Cafofo quer realmente servir o PS e preparar o seu partido para as próximas legislativas nunca deverá colocar o seu nome na lista de candidatos provando assim que não está ali para se servir a ele próprio."

As próximas legislativas, no caso as nacionais que foram antecipadas para 18 de Maio próximo, são uma das razões que levaram o actual líder socialista a recusar a demissão imediata, frisando que pretende preparar o partido para esse acto. "Uma pessoa que, enquanto líder do partido se demitiu em 2019 porque o PS perdeu as autárquicas, mesmo não sendo ele candidato em nenhuma Câmara, deveria, pela mesma lógica e com muito mais razão, se ter demitido depois do desastre eleitoral do passado domingo", argumenta Luís Vilhena.

Ainda assim, está paciente. "Vamos esperar para ver", diz, em conclusão, sem antes acrescentar um 'post scriptum': "Quando falo de Paulo Cafôfo falo também da sua equipa próxima, porque todos eles embarcaram no mesmo projeto fracassado."

Refira-se que Vilhena foi deputado na Assembleia da República num mandato em que partilhou a representação socialista com Carlos Pereira, tendo na altura como líder regional Emanuel Câmara (actual presidente da Câmara de Porto Moniz) e Paulo Cafôfo era presidente da Câmara do Funchal.