BPI vai entregar dividendos de 446 milhões de euros ao accionista CaixaBank

O BPI vai entregar dividendos de 446 milhões de euros ao Caixabank, mais de 75% dos lucros registos em 2024, informou hoje o banco ao mercado.

"O BPI informa que o seu acionista único CaixaBank, por deliberação unânime por escrito, aprovou o Relatório de Gestão, as contas do exercício e demais documentos de prestação de contas do Banco BPI relativos ao exercício de 2024, assim como a proposta apresentada pelo Conselho de Administração do Banco BPI para a distribuição de um dividendo, referente aos resultados de 2024, no montante de 446.033.103,00 euros", segundo o comunicado emitido hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este valor representa um 'payout' [percentagem do lucro líquido de uma empresa distribuído aos seus acionistas] de 75,8%.

O banco BPI teve um lucro recorde de 588 milhões de euros em 2024, mais 12% do que em 2023, dos quais 511 milhões de euros vieram da atividade em Portugal e o restante das operações em Angola (39 milhões de euros, menos 5% do que em 2023) e Moçambique (38 milhões de euros, menos 3%).

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados, em 30 de janeiro, o presidente executivo do BPI, João Pedro Oliveira e Costa, destacou que este é o "maior resultado de sempre", mas também que o banco está hoje muito mais capitalizado do que no passado.

Na altura, revelou que deveriam ser distribuído ao acionista (o grupo bancário espanhol CaixaBank) dividendos entre 55% a 75% do resultado de 2024.