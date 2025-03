Inscrições para a 1.ª edição do Prémio Municipal Manuela Aranha abrem a 2 de Maio

Está para breve a abertura de inscrições para aquela que será a 1.ª edição do Prémio Municipal Manuela Aranha, um Concurso Artístico para a Igualdade de Género e a Não Discriminação. A partir de 2 de Maio, os interessados poderão submeter as suas inscrições.

O objectivo do concurso passa por "incentivar e promover a igualdade de género e a não discriminação na sociedade, privilegiando uma abordagem humanística e integrada, premiando e divulgando os trabalhos artísticos da autoria dos munícipes do Funchal, maiores de 18 anos".

Até 30 de Maio será possível realizar a inscrição, sendo que o 1.º prémio vai receber 4.000 euros. Podem ainda, ser atribuídas menções honrosas aos trabalhos que o júri considere merecedores. O júri será constituído por um Representante da Câmara Municipal do Funchal, um Conselheiro Municipal e por um Elemento da Equipa para a Igualdade na Vida Local.

O trabalho a apresentar terá de ser obrigatoriamente individual e inédito, na modalidade de Trabalho de Texto ou Trabalho de Outra Natureza Artística. Os projectos/trabalhos de texto deverão ser entregues em formato digital, pdf não editável, enviado por email para [email protected], com o assunto 'Concurso Artístico para a Igualdade de Género e a Não Discriminação do Município do Funchal – Prémio Municipal Manuela Aranha'.

Os projetos/trabalhos de outra natureza artística deverão ser entregues pessoalmente, no Departamento de Educação, Saúde, Social e Inclusão, sito à Rua 5 de Outubro, n.º 61 - Piso 3, no horário entre as 9h e as 12h e das 14h às 16h.