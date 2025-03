Colaboração exemplar entre poder regional e local

Durante a sessão solene do 563.º aniversário da Freguesia da Ribeira Brava, que decorreram hoje, o Secretário Regional do Equipamento e Infraestruturas, Pedro Fino, destacou a importância da colaboração entre o Governo Regional e o poder local como fator determinante para o desenvolvimento sustentável da Região.

Em representação do presidente do Governo Regional, o governante elogiou o trabalho conjunto realizado pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Ricardo Nascimento, e pelo Presidente da Junta de Freguesia, Marco Martins.

“O progresso só se alcança com uma base sólida de permanente cooperação entre os diversos órgãos de poder”, afirmou, sublinhando que essa colaboração tem sido “exemplar” e essencial para garantir um desenvolvimento equilibrado e sustentável.

Na sua intervenção, o governante realçou ainda a importância do sector económico e social, destacando o papel do Centro Social e Paroquial de São Bento e do Padre Bernardino Trindade na prestação de apoio social à comunidade, especialmente aos mais necessitados.

Devido ao actual período pré-eleitoral, Pedro Fino absteve-se de abordar planos futuros para a freguesia, mas garantiu que “o passado e o presente falam por si” e são prova de que “o futuro da Ribeira Brava será auspicioso”.

O Secretário Regional concluiu a sua intervenção felicitando a população da Ribeira Brava e reafirmando o compromisso do Governo Regional em continuar a trabalhar em parceria com os autarcas e instituições locais para garantir o progresso e o bem-estar da população