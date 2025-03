Caniço acolheu V Edição do Plogging Challenge Portugal

A cidade do Caniço acolheu a V Edição do Plogging Challenge Portugal. Tal como nos anos anteriores, a organização do evento esteve a cargo da Junta de Freguesia do Caniço que, assim, corporiza o estatuto de EcoFreguesia, refere nota à imprensa.

Numa primeira fase os participantes saíram das escolas em direção ao Largo Padre Lomelino, recolhendo resíduos ao longo do percurso. Numa segunda fase, já no Largo, todos os resíduos foram devidamente pesados e separados de forma a prosseguir para os devidos pontos de reciclagem. A exemplo do que aconteceu no ano passado, a atividade contou com a participação dos nossos estabelecimentos de ensino e ainda outras instituições que se associaram a esta iniciativa.

Apontar que o Plogging é a combinação de jogging com picking up litter (apanhar lixo). Para além das 3 Escolas do Primeiro Ciclo e da 2/3 Ciclos do Caniço, o evento contou com a presença de 2 ginásios a exercer actividade na cidade: GaloActive e Fitness Factory, totalizando mais de 200 participantes.