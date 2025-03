Sporting de Braga vence Farense e isola-se à condição no terceiro lugar

O Sporting de Braga venceu hoje na visita ao Farense, por 1-0, na 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e está, à condição, isolado no terceiro lugar, aguardando pelo resultado do jogo do FC Porto.

Em Faro, o espanhol Gabri Martínez, aos 70 minutos, marcou o único golo da partida para os bracarenses, que somaram o segundo triunfo seguido na prova, frente a um Farense que não vence há 11 jogos seguidos no campeonato.

Com este triunfo, o Sporting de Braga está em terceiro lugar, com 53 pontos, mais três do que o FC Porto, que recebe ainda hoje o AVS, enquanto o Farense está no 17.º e penúltimo lugar, com apenas 17, em zona de descida.

Golo de João Costa garante triunfo do Santa Clara em Barcelos

Um golo de João Costa, ainda no decorrer da primeira parte, permitiu hoje ao Santa Clara vencer em casa do Gil vicente 1-0, em jogo da 26.ª jornada da I liga de futebol, agudizando a crise dos gilistas.

O golo de João Costa surgiu aos 27 minutos e permitiu aos açorianos voltar aos triunfos após quatro jogos sem vencer, enquanto a formação de Barcelos viu aumentar para sete a sua série de jogos sem vencer.

Com este triunfo, o Santa Clara reforçou para já o quinto lugar na prova, com 43 pontos, a sete do quarto, o FC Porto, e com mais cinco do que o sexto, o Vitória de Guimarães, formações que ainda vão jogar na ronda, enquanto o Gil Vicente é para já o 14.º, com 23 pontos, mas arrisca-se a descer ainda mais na tabela, uma vez que os principais adversários ainda vão jogar na ronda.

Incluindo o Nacional, que tem 3 pontos de vantagem e pode abrir para 6 caso vença amanhã o Casa Pia no Estádio da Madeira, na Choupana, jogo que tem início às 15h30.