Concerto "intenso e envolvente" dos 'London Handel Players' no Convento de Santa Clara

A Igreja do Convento de Santa Clara foi palco, esta tarde, de um dos pontos altos da XXXVIII edição do Festival de Música da Madeira. Com uma construção, restauro e manutenção inspirada, este espaço acolheu um evento memorável que encheu de música e cultura o coração e a alma de todos os presentes.

Os London Handel Players trouxeram à nossa Região um programa absolutamente rico e diversificado com obras marcantes do repertório dos séculos XVII e XVIII. Telemann, Martin Marais, Leclair, J. S. Bach e Handel foram os compositores propostos para este concerto, proporcionando ouvir verdadeiras jóias das suas composições com interpretações detalhadas, profundas e brilhantes. Rachel Brown na flauta, Adrian Butterfield no violino, Gavin Kibble na viola da gamba e Silas Wollston no cravo foram exímios intérpretes deste repertório que raramente é levado ao público com uma abordagem tão fiel. Foram virtuosos, líricos, e uma só voz, numa apresentação que tocou e agradou a todos os que preencheram na totalidade este espaço nobre e único da nossa cidade.

Desde o início do concerto, a igreja estava repleta de uma energia vibrante e contagiante. Esta festa da música está a ser marcada por interpretações emocionantes, levando ao público obras dos últimos quatro séculos da composição musical e proporcionando uma palete de linguagens inclusive com interpretações de obras em primeira audição absoluta. Um dos espectadores comentou: “Nunca senti a música de forma tão intensa e envolvente como esta noite”.

O director artístico do Festival de Música da Madeira, Norberto Gomes, não podia estar mais satisfeito: “A importância deste evento para a comunidade local é inegável, promovendo a cultura e a música de forma acessível e envolvente. Agradecemos profundamente aos intérpretes, convidados do nosso Festival, por proporcionarem uma noite inesquecível e por elevarem o espírito de todos os presentes com as suas esclarecidas e brihantes interpretações”.

No entender de Norberto Gomes, a história da Igreja do Convento de Santa Clara acrescenta um contexto ainda mais especial a este evento, sendo um monumento de grande relevância histórica e cultural. A relevância das obras apresentadas e a qualidade dos músicos, com trajectórias e experiências profissionais de destaque, enriqueceram ainda mais esta experiência única.

No final, com uma ovação de pé, os London Handel Players brindaram o público com mais uma obra de Handel - ‘Yet can I hear that dulcet lay’ (Hercules).