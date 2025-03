Nacional com três alterações frente ao Casa Pia

O treinador do CD Nacional, Tiago Margarido, promove três alterações ao 11 inicial para o jogo com o Casa Pia no Estádio da Madeira, que terá início às 15h30. Neste momento com nuvens fora de vista, o jogo irá ter lugar, algo que ao início do dia parecia colocado em causa devido ao nevoeiro.

Assim, para começar o jogo o técnico escalou Lucas França, Djibril, Ulisses Rocha, Leo Santos, Appiah, Luís Esteves (capitão), Daniel Penha, Gustavo Garcia, Paulo Silva, Isaac e Dudu.

O regresso do Nacional ao seu estádio dá-se uma semana depois de ter jogado no Estádio da Luz, de onde saíram derrotados por 3-0. Desse 11 inicial saem José Vítor, Laabidi e Fuki Yamada.

Em caso de vitória do Nacional, que tem 26 pontos, pode ultrapassar ou 'colar' ao Arouca e ao Moreirense, que têm ambos 28 pontos, dependendo dos resultados dos respectivos jogos com Estoril-Praia (à mesma hora) e Boavista (às 20h30). Mas, em caso de derrota, os madeirenses podem também ser alcançados na pontuação pelo Estrela da Amadora, que tem 23 pontos (joga às 20h30 com o Vitória SC).

Neste momento o Nacional ocupa a 13.ª posição, estando à mesma distância (9 pontos) do último classificado, Boavista com 15 pontos, e do 8.º classificado, o Estoril-Praia, com 35 pontos.