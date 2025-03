Apresentação do novo governo ao Representante deverá acontecer na manhã deste sábado

Miguel Albuquerque deverá regressar ao Palácio de São Lourenço, amanhã, para apresentar a nova composição do Governo Regional ao Representante da República. Ao que foi possível apurar, tal deverá acontecer pelas 11 horas deste sábado.

A indicação é deixada tendo em conta que Miguel Albuquerque deverá ser indigitado, ainda hoje, para presidente do Governo Regional, convidado a formar governo. Estão a decorrer, no Palácio de São Lourenço, as audições aos partidos eleitos, por parte de Ireneu Barreto.

Albuquerque já esteve reunido e deverá regressar pelas 16h30 para o convite formal para formar governo.