Representante da República ouve partidos que elegeram deputados no domingo

O representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, vai ouvir hoje os seis partidos que garantiram assento na Assembleia Legislativa nas eleições regionais antecipadas de domingo e fará uma declaração no final.

Após ouvir os partidos, é expectável que seja chamado o líder do partido mais votado (PSD), Miguel Albuquerque, para ser indigitado a formar o próximo Governo Regional.

Ireneu Barreto começa por ouvir, às 09:30, o PSD, que elegeu 23 deputados (faltando um para a maioria absoluta), seguindo-se o JPP, com 11 eleitos, o PS, com oito, e o Chega, que elegeu três parlamentares.

Às 12:30 será ouvido o CDS-PP, que elegeu um deputado e assinou na terça-feira um acordo de governação e de incidência parlamentar com os sociais-democratas, garantindo assim a maioria absoluta. Por fim, é ouvido a Iniciativa Liberal, que conquistou um lugar na Assembleia Legislativa.

No final das audiências com os partidos, Ireneu Barreto fará uma declaração com direito a perguntas da comunicação social, de acordo com uma informação divulgada pelo seu gabinete.

Na terça-feira, dois dias após as eleições, as estruturas regionais do PSD e do CDS-PP definiram um acordo pós-eleitoral que assegura a maioria parlamentar na região e inclui a integração do líder dos democratas-cristãos do arquipélago, José Manuel Rodrigues, no executivo.

Miguel Albuquerque, presidente do executivo desde 2015, disse na ocasião que José Manuel Rodrigues, que assume atualmente a presidência da Assembleia Legislativa Regional, vai integrar o novo executivo, sem adiantar a pasta que lhe será atribuída.

Estas foram as terceiras legislativas realizadas na Madeira em cerca de um ano e meio, tendo concorrido num círculo único 14 listas: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

O sufrágio ocorreu 10 meses após o anterior, na sequência da aprovação de uma moção de censura apresentada pelo Chega - que a justificou com as investigações judiciais envolvendo membros do Governo Regional, inclusive o presidente, Miguel Albuquerque (PSD) -- e da dissolução da Assembleia Legislativa pelo Presidente da República.

As anteriores regionais realizaram-se em 26 de maio de 2024, tendo o PSD conseguido eleger 19 deputados, o PS 11, o JPP nove, o Chega quatro (uma deputada tornou-se, entretanto, independente) e o CDS-PP dois. PAN e IL garantiram um assento cada.

O PSD fez na altura um acordo de incidência parlamentar com o CDS-PP, insuficiente, ainda assim, para a maioria absoluta. Os sociais-democratas tiveram também já um acordo de incidência parlamentar com o PAN após as regionais de setembro de 2023.