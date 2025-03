PSD é o primeiro a ser ouvido pelo Representante da República

Tal como foi noticiado, o representante da República para a Região Autónoma da Madeira, vai ouvir, na próxima sexta-feira, dia 28 de Março, os seis partidos que garantiram assento na Assembleia Legislativa nas eleições antecipadas de domingo.

Entretanto, o gabinete Ireneu Cabral Barreto divulgou a ordem pela qual as diferentes forças políticas serão recebidas no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

O primeiro será mesmo o PSD, partido que venceu as Regionais de 23 de Março, e cuja audiência está marcada para as 9h30. Seguem-se, por ordem decrescente, o JPP, às 10h15, o PS, pelas 11 horas e o Chega pelas 11h45. Já na parte da tarde, serão ouvidos o CDS, às 12h30 e a IL, às 14h15.

No final das audiência, com uma duração prevista de 45 minutos, o representante da República, fará uma declaração aos jornalistas.

Após ouvir os partidos, é expectável que seja chamado o líder do partido mais votado, o PSD, Miguel Albuquerque, para ser indigitado a formar o próximo Governo Regional.

Segundo informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), os sociais-democratas obtiveram 43,43% dos votos (62.085 votos) e 23 lugares na Assembleia Legislativa Regional, constituída por um total de 47 deputados.

O JPP alcançou 21,05% dos votos (30.094 votos) e 11 mandatos no parlamento regional, enquanto o PS teve 15,64% (22.355) e oito lugares na Assembleia Legislativa Regional, seguindo-se o Chega, que elegeu três deputados, a IL e o CDS-PP, que obtiveram um cada.

Ao círculo eleitoral único do arquipélago, com 47 assentos parlamentares, concorreram 14 listas: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

A Assembleia Legislativa da Madeira passar a ser composta por 23 deputados do PSD (ficou a um da maioria absoluta) 11 do JPP, oito do PS, três do Chega, um do CDS-PP e outro da IL.