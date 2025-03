“Estou preparado para qualquer cenário”, garante o Representante da República

O Representante da República na Madeira, Ireneu Cabral Barreto, exerceu o seu direito de voto, há instantes, na secção da Sé, na Câmara Municipal do Funchal, e mostrou-se preparado para qualquer cenário eleitoral, destacando que “em democracia há sempre soluções”.

“Estou preparado para qualquer cenário e em Democraia há sempre soluções. A Região que esteja descansada, que vou tentar encontrar com os partidos com representação parlamentar a melhor solução para a Madeira”, sublinhou.

O Representante da República na Madeira também revelou que espera que estas eleições possam marcar o fim de um ciclo na sua carreira política. “Espero que seja a minha última eleição. Já estou há longos anos nesta função e, em princípio, termino o meu mandato quando terminar o mandato do Presidente da República”, esclareceu.

Na ocasião, o Juíz Conselheiro mostrou-se confiante quanto à participação do eleitorado madeirense. “Não estou preocupado com a abstenção. Estive agora a votar e na mesa deram-me boas notícias. Penso que as pessoas estão conscientes da responsabilidade que têm no destino da nossa Região, no nosso futuro, e que vão ir votar”, afirmou, deixando também um apelo aos eleitores que ainda estão indecisos.

“Venham votar, porque é decisivo. É um dever que nós temos, está em jogo o destino da nossa Região, hoje é mais do que importante”, finalizou.