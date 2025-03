Funchal atribui 180 bolsas de estudo a alunos do município no valor de 103 mil euros

A vereação da Câmara Municipal do Fucnhal, reunida esta quinta-feira, 20 de Março, deliberou a atribuição de 103 mil euros em bolsas de estudo, que beneficiarão 180 alunos do município.

No final do encontro semanal, a presidente da autarquia, Cristina Pedra, salientou que o apoio, inserido no Orçamento Municipal para 2025, "representa 2,2 milhões de euros, só para a vertente de apoio às famílias e pagamento de bolsas de estudo".

A autarca salientou ainda a aprovação de benefícios fiscais no âmbito da reabilitação urbana, com especial destaque para o prédio da Casa São João de Deus, cuja “reabilitação e ampliação dos edifícios ocorre no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência”.

Cristina Pedra aproveitou a ocasião para deixar um convite à participação na inauguração da Bienal Arte & Design Funchal, que terá lugar na próxima terça-feira, 25 de Março, às 16 horas, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

Segundo a autarca, “será feita uma primeira mostra com a inauguração e divulgação de todos os eventos programados, que representam uma grande promessa por parte deste executivo".

A Bienal contará com uma programação diversificada que se prolongará até Junho. A autarca destacou ainda que “as exposições estarão descentralizadas por todas as freguesias, permitindo um acesso mais abrangente à cultura".