Secretaria da Educação organiza concurso Educação para os Média

Decorre hoje, pelas 10h30m, no auditório da EB/PE Dr. Eduardo Brazão de Castro - contará com a presença do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho - o concurso – Educação para os Média –, evento organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, sendo operacionalizado pela Direção Regional de Educação, através do Programa Educação media, da Direção de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem.

Este concurso visa sensibilizar e fomentar o sentido crítico sobre a forma como consumimos os medias digitais. A operacionalização será através de demonstração de práticas e exemplos escolares, sendo que os produtos desde concurso (cartazes, reportagens e vídeos de sensibilização) serão apresentados em forma de Noticiário Escolar. O concurso pretende ainda dar um contributo para o aprofundamento de estudos nesta área, que visem a promoção de aprendizagens sobre educação para os media, comunicação e produção audiovisual. O Tema para o 2.º Concurso Educação para os Media é "Consumo e Publicidade" e pretende ensinar os alunos a identificar as técnicas de persuasão utilizadas pela publicidade, refletir e compreender como as estratégias de marketing influenciam o consumo e analisar o impacto dos "influenciadores digitais" e do marketing no comportamento e nas escolhas do público.