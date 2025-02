Savoy Palace recebe concerto do 'Quarteto de Cordas Atlântico'

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, esta quinta-feira, pelas 21 horas, mais um concerto, desta vez com o 'Quarteto de Cordas Atlântico', a ter lugar no Savoy Palace do Grupo Savoy Signature.

Nesta quinta-feira, o 'Quarteto de Cordas Atlântico' sobe ao palco para interpretar, para deleite dos ouvintes, obras de Wolfgang Amadeus Mozart do período clássico, e do período moderno obras de Scott Joplin, Ennio Morricone e Carlos Gardel.

De referir que o Grupo Savoy Signature é uma das distintas marcas que estão associadas à marca Orquestra Clássica da Madeira, que desde Setembro de 2023 tem vindo a apoiar o projecto cultural de música erudita levando ao público a vivenciar momentos de elevada fruição artística através dos ensembles da Orquestra Clássica da Madeira. Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

Para os interessados, os bilhetes têm um custo de 20 euros e estão à venda na recepção do Hotel.