Escapadinhas na Madeira estão mais caras?

Nos últimos tempos, tem-se intensificado o debate sobre os preços praticados na hotelaria da Madeira, em especial para os residentes que desejam usufruir das denominadas escapadinhas dentro da ilha. Muitos argumentam que os preços subiram consideravelmente, tornando as estadias menos acessíveis do que em anos anteriores, particularmente em comparação com a fase da pandemia, quando a campanha "Fazer Férias Cá Dentro" incentivava o turismo interno. Mas será que esta percepção corresponde à realidade? Fomos verificar.

E a primeira questão é: os preços das escapadinhas aumentaram? Sim, os preços médios da hotelaria na Madeira registaram aumentos nos últimos anos. Dados de relatórios da hotelaria indicam que o preço médio por quarto ocupado (ADR) e o rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) aumentaram significativamente de 2023 para 2024, e a tendência de crescimento mantém-se em 2025. O preço médio por quarto ocupado ultrapassou os 127 euros no terceiro trimestre de 2024, representando um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. Em Março de 2024, o ADR situava-se nos 97,06 euros, mais 11,1% do que em Março de 2023.

Estes aumentos devem-se a diversos factores, incluindo a inflação que incidem sobre os custos operacionais dos hotéis aumentaram, reflectindo-se no preço final das estadias. Há ainda o aumento da procura: A Madeira tem registado recordes de ocupação, especialmente em períodos festivos como o Natal, Carnaval e Páscoa. Associado a tudo isto, surge o crescimento do turismo internacional: A elevada procura por turistas estrangeiros faz com que os preços subam, tornando difícil para os residentes encontrarem tarifas competitivas.

Embora muitos hotéis pratiquem preços padronizados sem distinção entre turistas e residentes, algumas unidades ainda oferecem descontos exclusivos para quem vive na Madeira. O Grupo Pestana, por exemplo, anunciou em 2022 preços especiais para residentes, aplicáveis a algumas das suas unidades na ilha e no Porto Santo. Outras cadeias hoteleiras, como PortoBay e Savoy Signature, disponibilizam ofertas promocionais e programas de fidelização que permitem acumular descontos nas estadias.

Contudo, estas tarifas para residentes nem sempre são amplamente divulgadas e, muitas vezes, os hóspedes precisam de entrar diretamente em contacto com os hotéis para obter informações sobre condições especiais. Além disso, as tarifas promocionais podem ser aplicadas apenas em períodos de menor procura, tornando-se indisponíveis em épocas de alta ocupação.

Durante a pandemia de COVID-19, os hotéis da Madeira lançaram várias campanhas para atrair residentes, numa altura em que o turismo internacional estava praticamente parado. Os preços foram bastante reduzidos para incentivar a população local a "fazer férias cá dentro". Agora, com o regresso do turismo internacional em força, essas promoções deixaram de ser prioritárias para os grupos hoteleiros, e os valores das estadias ajustaram-se à nova realidade do mercado.

Segundo dados do sector, a ocupação hoteleira na Madeira ronda os 84%, uma das mais altas do país. Este aumento da procura leva inevitavelmente a uma subida dos preços, tornando as escapadinhas dentro da própria ilha menos acessíveis para residentes.

A queixa de que as escapadinhas se tornaram proibitivas para os residentes é, em parte, justificada pelo aumento geral dos preços, logo a conclusão que se retira é que os preços das escapadinhas na Madeira aumentaram nos últimos anos. Os dados mostram um aumento real nos preços médios da hotelaria, influenciado pela inflação e pelo crescimento da procura, ainda existam hotéis a oferecer tarifas especiais para residentes, mas são poucas e nem sempre divulgadas. Embora os preços tenham subido, ainda há algumas oportunidades para encontrar tarifas competitivas, especialmente fora da alta temporada.

O sector hoteleiro da Madeira continua a ser uma referência nacional, mas o desafio de equilibrar a rentabilidade com a acessibilidade para os residentes permanece. Com maior transparência e iniciativas direcionadas ao público local, poderá ser possível encontrar um meio-termo que beneficie tanto a economia regional quanto os madeirenses que querem desfrutar de uma escapadinha na sua própria ilha.

Os preços aumentaram ou desceram?

A análise dos dados revela um padrão misto. Em alguns hotéis, os preços subiram ligeiramente, enquanto noutros foram ajustados para valores mais competitivos, em resposta à oferta e à procura.

Factores como o momento da reserva, as promoções activas e a antecedência com que os pacotes são adquiridos podem influenciar os preços. Algumas unidades têm lançado campanhas mais agressivas para atrair hóspedes, enquanto outras têm seguido a tendência do aumento dos custos operacionais e da forte procura.

Nos últimos anos, muitos residentes da Madeira têm relatado que as estadias na ilha se tornaram proibitivas para escapadinhas de fim de semana, especialmente em hotéis de categorias superiores. Alguns hotéis ainda mantêm tarifas especiais para residentes, mas essas ofertas são menos frequentes e menos divulgadas.

Os preços das escapadinhas na Madeira aumentaram nos últimos anos? Sim. Os dados mostram um aumento real nos preços médios das estadias, embora algumas promoções temporárias atenuem esse efeito.

Em resumo o sector hoteleiro da Madeira continua a crescer, com taxas de ocupação elevadas e uma procura constante. Os preços das estadias são reflexo desta realidade, mas a falta de incentivos para residentes pode ser um ponto de melhoria para tornar as escapadinhas mais acessíveis. Para quem deseja aproveitar uma estadia na ilha sem gastar demasiado, a melhor estratégia continua a ser a antecedência na reserva e a pesquisa activa de promoções.