Seis mortos em naufrágio de submarino turístico egípcio no Mar Vermelho

Seis pessoas morreram e nove ficaram feridas em Hurghada, na costa egípcia do Mar Vermelho, devido ao naufrágio de um submarino que transportava turistas, noticiou hoje o diário egípcio Al-Masry Al-Youm.

Outras 29 pessoas que se encontravam no submarino foram resgatadas, segundo o diário do Cairo, citando como fonte as autoridades locais.

Quatro dos feridos estavam em estado crítico, segundo o jornal, citado pela agência espanhola EFE.