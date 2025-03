Chegou a ser emitido aviso vermelho para o vento?

Entre a noite de domingo e a tarde desta segunda-feira o vento forte voltou a fustigar o arquipélago da Madeira, causando estragos e provocando constrangimentos.

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) entre as 21 horas de domingo, 16 de Março, até às 19 horas de segunda-feira, 17 de Março, 12 das 28 ocorrências registadas na Região e relacionadas com a situação meteorológica adversa, foram quedas de árvore. Consequência directa da acção do vento, com rajadas que chegaram a ‘soprar’ até 90 km/h junto da orla costeira (90,7 km/h, no Caniçal/Ponta de São Lourenço; 86,4 km/h, na Ponta do Sol/Lugar de Baixo; 60,5 km/h, no Funchal/Observatório), e acima dos 120 km/h nas terras altas (124,2 km/h, no Chão do Areeiro).

Vento forte que terá também provocado outros danos. Nomeadamente nos cartazes de propaganda eleitoral, que têm sido uma das vítimas das rajadas que teimam em ser frequentes neste mês de Março marcado por diversas depressões a agitar o estado do tempo na Região.

Vento que alguns associam ao ‘desaparecimento’ de vários cartazes de campanha do Livre, que esta segunda-feira já não estavam nos locais onde haviam sido afixados. Marta Sofia, a cabeça de lista do Livre às eleições Regionais antecipadas para o próximo domingo, não culpa o vento pela ‘razia’, mas antes não hesitou em culpar a mão humana pela retirada à força dos cartazes de campanha.

"Tenho a certeza que o Livre neste momento está a ser alvo de vandalismo do seu material de campanha que está na rua. Não é o vento. São pessoas, são mãos que arrancam” denunciou esta segunda-feira.

A notícia do DIÁRIO sobre o alegado vandalismo a penalizar a candidatura do Livre rapidamente suscitou vários comentários nas redes sociais. Mas ao contrário de Marta Sofia, alguns cibernautas associaram a ‘retirada’ dos cartazes ao vento forte que se fez sentir.

“Há vários dias que tenho visto cartazes de outros partidos serem arrancados pela ventania, a ribeira no Campo da Barca tem uns poucos já caídos que desprenderam-se dos postes. Uma vergonha, visto que aquele lixo vai bater ao mar. Vêem-se vários cartazes do Chega e do PSD a poluir o fundo da ribeira. Todos os dias de manhã passo a pé a caminho do trabalho e vejo o estado em que o vento forte tem deixado os cartazes e vejo como estes são violentamente maltratados pela agitação”, escreveu João Pestana.

“Vamos levar o vento, ao tribunal [por] destruição de cartazes!!!”, ironizou Ivone Fernandes.

“O vento é seletivo. Só arranca os nossos. Os restantes continuam nos postes mesmo maltratados pelo vento, nos locais onde estavam os nossos, tinham outros, então mas o vento só rebentou com os nossos? Arrancaram, e a prova é o estado em que vemos os cartazes e a quem apresentamos, conseguiram identificar nitidamente que tinham sido arrancados. Não vamos levar o vento a tribunal, nem ninguém, mas existe outro meio, como a CNE”, reagiu a candidata Marta Sofia.

O cibernauta António Fernandes juntou-se ao coro que associou a ventania à destruição dos cartazes: “Alguém que lhes diga que houve alerta vermelho para vento esta noite!!” escreveu. “Vento forte que só rebenta as nossas placas, mas nem as dobra, e a parte debaixo está direitinha e a parte de cima, rasgada. O vento é selectivo, porque continuo a ver placas afixadas em postes”, ripostou a cabeça-de-lista do Livre.

Mas será verdade que fora emitido aviso vermelho para o vento na Madeira?

Uma rápida pesquisa aos avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA para o arquipélago da Madeira nos últimos dias, facilmente se concluiu que alguma vez foi emitido aviso vermelho para o vento. Para o vento o ‘alerta’ mais gravoso foi o laranja, que esteve em vigor entre as 03:00 e as 15:00 desta segunda-feira. O aviso vermelho emitido foi para a agitação marítima forte na costa norte da ilha da Madeira e no Porto Santo (entre as 06:00 e as 15:00 de segunda-feira).

Aliás, o critério para a emissão de aviso vermelho para o vento no arquipélago da Madeira é quando se prevê ou se observam rajada máxima acima 130 km/h.

Como tal, no caso do vento, não é verdadeiro que tenha sido emitido ‘alerta’ vermelho.