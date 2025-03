Professor da Universidade do Havai fala sobre cabos submarinos SMART em seminário

Bruce Howe, professor na Universidade do Havai, será o orador do seminário sobre cabos submarinos SMART, que vai decorrer esta sexta-feira, dia 21 de Março, pelas 11 horas, no Madeira Tecnopolo, piso -1.

Este evento, aberto ao público, conta então com o docente que está de visita a Portugal como bolseiro Fulbright 2025 e participará também no evento organizado pelo MARE-Madeira/ARDITI/UMa ‘Impossible Things Workshop’, parte do projeto TWILIGHTED, financiado pela União Europeia para melhorar a capacidade de investigação em águas profundas na Madeira.

Bruce Howe é presidente do Grupo de Trabalho Conjunto das Nações Unidas para Cabos Submarinos SMART e falará sobre "o potencial dos cabos de telecomunicações submarinos para auxiliar a ciência em águas profundas e melhorar os sistemas de alerta de tsunamis e sismos". "Portugal é um dos primeiros a adoptar esta tecnologia, com planos para instalar um sistema de cabos SMART ligando Lisboa, Açores e Madeira em 2026", indica nota à imprensa.