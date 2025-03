Será o cruzamento junto à Ponte Vermelha na Ribeira Brava perigoso e acidentado?

Ao início da noite de sexta-feira voltou a ser notícia uma colisão de automóveis, na Ribeira Brava, junto à Ponte Vermelha. Desta vez, aparentemente não houve registo de feridos graves, mas esse facto não deixou de suscitar um conjunto de comentários, por parte dos leitores, que apontam à perigosidade daquela intercepção rodoviária e temem a existência de acidentes mais graves.

Colisão entre duas viaturas ligeiras na Ribeira Brava Aconteceu, há pouco, uma colisão a envolver pelo menos duas viaturas perto do Centro de Saúde da Ribeira Brava.

Mas, haverá assim tantos acidentes naquele local e, por isso, razões para temer algo mais grave em termos de consequências humanas?

A verificação da veracidade do que é afirmado será feita com recurso a notícias e tomadas de posição por parte de entidades públicas, registadas nos últimos cinco anos. Não vamos verificar se acontecem acidentes em todas semanas, mas somente se são frequentes.

Uma busca simples, pouco exaustiva e com poucos termos de pesquisa, resultou, ainda assim, em 12 notícias de acidentes naquele ponto, nos últimos cinco anos e só pesquisámos no arquivo em papel do DIÁRIO. Os acidentes menos graves, que somente foram notícia no on-line, em dnoticias.pt, não foram contabilizados.

Encontrámos notícias de diversos feridos, capotamentos, atropelamentos e muitos danos materiais.

A pesquisa realizada também permitiu verificar que as preocupações com os acidentes naquele local são antigas e não abrangem somente os leitores. Também as autoridades locais, nomeadamente da Câmara Municipal.

No dia 18 de Setembro de 2023, o DIÁRIO escrevia que “o histórico de acidentes e de sustos, incluindo manobras perigosas, na ‘ponte vermelha’, junto aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e do Centro de Saúde da Ribeira Brava, tem deixado a população que ali reside e os condutores bastante preocupados”.

Mais modestos do que agora, os residentes diziam haver “acidentes quase todos os meses”, pois “trata-se de uma zona crítica onde os condutores que vêm de baixo têm muito pouca visibilidade”. “Basta a mínima distracção e dá-se um acidente. E isto está assim há anos, mas ninguém faz nada”.

Ao DIÁRIO, A Câmara Municipal da Ribeira Brava admitia que a criação de uma rotunda junto ao Centro de Saúde da Ribeira Brava traria mais segurança aos automobilistas que ali circulam diariamente e seria uma forma de descongestionar o trânsito naquela localidade.

Contudo, explicou a Câmara que, por se tratar de uma estrada regional (VE3), “a autarquia não tem competência para actuar, sendo esta responsabilidade do Governo Regional”.

“Ainda assim, a Câmara Municipal, no anterior mandato, já alertou por diversas vezes a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas para a necessidade de uma rotunda circular na intersecção da Rua dos Dragoeiros com a VE3 na Ribeira Brava, junto ao centro de saúde”, esclareceu, relembrando que “esta tem sido uma preocupação antiga dos autarcas locais e dos deputados municipais, pois também aprovaram uma recomendação para esse facto”.

Como facilmente se verifica, é verdade que o cruzamento junto ao Centro de Saúde da Ribeira Brava / Ponte Vermelha é um local perigoso e com acidentes frequentes. Por isso, avaliamos como verdadeiro o sentido doas afirmações dos leitores, a propósito dos acidentes lá registados.