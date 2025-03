Serviço de Reembolsos em Santana e Calheta registou mais de 6.630 atendimentos em quatro anos

Os postos de reembolsos localizados nos concelhos de Santana e Calheta têm constituído uma medida importante do Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, no apoio à população, oferecendo um serviço de proximidade que facilita o acesso à entrega de despesas de saúde para efeito de reembolso. Em termos globais, desde 2021 e até à data, este serviço registou mais de 700 novos utentes e realizou mais de 6.630 atendimentos nestes dois concelhos.

Neste período, o concelho de Santana registou 737 processos, um número que destaca a eficiência do serviço e importância para os utentes daquele concelho. Já no concelho da Calheta, foram contabilizados 456 processos ao longo dos últimos quatro anos, refletindo não só a procura crescente, mas também a eficácia deste apoio.

Com a descentralização do serviço de reembolsos, os utentes podem entregar os documentos para efeito de reembolso sem a necessidade de se deslocar até a sede do IASAÚDE, IP-RAM, localizado na Rua das Pretas, evitando custos adicionais e a perda de tempo em deslocações. Além disso, a presença do serviço nestes concelhos permite uma resposta mais rápida e um acompanhamento mais próximo das necessidades da população.

A descentralização do serviço de reembolsos acontece às terças-feiras no Centro de Saúde de Santana e às quintas-feiras no Centro de Saúde da Calheta. Para usufruir do atendimento presencial, os utentes devem agendar previamente através do contacto 291 212 370 ou online, através do site https://apps.iasaude.pt/reembolsos/agendamento/ .