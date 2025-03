No concelho de Santana, o único bastião do CDS-PP na Região Autónoma da Madeira, o PSD foi mais votado com 44,37% nestas eleições regionais antecipadas.

Os social-democratas ganharam em todas as seis freguesias do concelho, somando mais 248 votos do que os que obteve nas últimas regionais, em Maio de 2024.

A candidatura do JPP sobe a segunda força mais votada (era a 4.ª há um ano) neste concelho nortenho da ilha da Madeira, conquistando 17,21%, ou seja, mais 258 do que em Maio último.

O PS não foi além dos 13,69%, com 560 votos, menos 188 do que obteve em Maio de 2024.

Com 470 votos, o CDS-PP, partido do presidente de Câmara de Santana, Dinarte Fernandes, passa a ser a 4.ª força política mais votada (foi 3.ª nas últimas regionais), alcançando os 11,49%.