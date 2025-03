Serviço de Neurorradiologia realizou cerca de 23 mil exames em 2024

O Serviço de Neurorradiologia realizou cerca de 23 mil exames, entre tomografias computorizadas e ressonâncias magnéticas, em 2024. Além disso, protagonizou 214 intervenções vasculares diagnósticas e terapêuticas. Isso mesmo deu conta Pedro Ramos, no âmbito de uma visita realizada ontem a esse serviço.

Na ocasião, o governante reconheceu o trabalho e dedicação da equipa, "que tem desempenhado um papel fundamental na melhoria da saúde na RAM". Este serviço iniciou a sua actividade em 1992, com a chegada do médico neurorradiologista, José Franco, o actual director do Serviço. Actualmente, após anos de crescimentos e desenvolvimento, conta com uma equipa multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos e assistentes operacionais.

"O Serviço de Neurorradiologia assegura a realização de diversos exames complementares de diagnóstico e terapêuticos relativos ao sistema nervoso central, que incluem tomografias computorizadas, ressonâncias magnéticas, ecodopplers transcranianos, angiografias por cateterismo. Mais recentemente iniciou procedimentos endovasculares que incluem, entre outros, o tratamento de AVC isquémicos, de aneurismas cerebrais, de fístulas e malformações arteriovenosas e a colocação de stents carotídeos e intracranianos", explica nota à imprensa.