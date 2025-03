PPM quer recuperar 3 anos de serviço dos professores e acabar com as quotas

O PPM pretende recuperar os 3 anos de serviço dos professores perdidos na transição entre carreiras e acabar com o regime de quotas no âmbito da progressão da carreira docente. Estas são apenas duas das propostas do partido para o sector da Educação.

Os monárquicos estiveram, esta manhã, numa acção de campanha para as eleições do próximo domingo, junto à Escola EB1/PE de São Filipe, onde abordaram aquelas que consideram ser as prioridades para o sector.

A candidatura liderada por Paulo Brito defende que é necessário implementar horários de trabalho lectivo para os docentes da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico com o mesmo tempo de duração dos restantes ciclos e níveis de ensino, ou seja, um horário de trabalho semanal com 22 tempos.

Além disso, pretende integrar, nos próximos dois anos, os docentes contratados nos quadros de escola e centrar o trabalho dos docentes no processo educativo junto dos alunos, "desmantelando, para o efeito, o imenso e inútil trabalho burocrático criado em torno da função docente". "Os docentes devem centrar a sua actividade exclusivamente nos seus alunos", defende o PPM.

O partido considera ser crucial integrar no currículo escolar a disciplina obrigatória de História, Geografia e Cultura da Madeira e criar, de forma progressiva, , um sistema universal de educação bilingue (em português e inglês) no sistema educativo madeirense, do pré-escolar ao ensino secundário.

O PPM quer ainda que seja criado um Instituto Madeirense de Formação Docente, que actuará em estrita colaboração com as universidades, com o objectivo de "dotar o corpo docente de uma formação contínua de excelência".

Aumentar significativamente os apoios no âmbito da Ação Social Escolar, de forma a contrariar as crescentes desigualdades sociais; implementar o programa 'Nascer Mais', apoiando os recém-nascidos com 1.500 euros; aumentar o número de creches gratuitas até à cobertura universal no espaço de 4 anos; e aumentar o abono de família para crianças e jovens são as outras medidas defendidas pelo partido.