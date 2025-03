Pedro Ramos em silêncio

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil não quis falar ao DIÁRIO na manhã desta quarta-feira.

À entrada para um evento sobre inteligência artificial generativa, que acontece no Museu de Electricidade – Casa da Luz, Pedro Ramos manteve-se em silêncio quando questionado se iria assumir, novamente, a pasta da Saúde no novo Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque.

Sobre o tema, e nas breves palavras que dirigiu à plateia, o governante voltou a destacar a importância das novas tecnologias e da nteligência artificial na área da saúde. A esse respeito, referindo-se a várias ferramentas já existentes, Pedro Ramos salientou que as mesmas "vão ser extremamente importantes para o futuro da Região" e para aquele que aponta como "hospital do futuro", referindo-se ao novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

O também médico apontou que, ao contrário do que era recorrente apontar-se num passado não muito distante, o recurso à inteligência artificial e às novas tecnologias permite uma maior humanização da saúde, já que os profissionais podem, assim, focar-se mais no doente. "Os profissionais de saúde que usam a inteligência artificial vão substituir aqueles que não a usam", vincou, ao dirirgir-se ao público presente no Museu da Electricidade - Casa da Luz.

Ainda sobre o novo hospital, o secretário regional de Saúde e Protecção Civil reforçou que o mesmo será "tecnologicamente avançado", com "utilização de todas estas novas ferramentas", com vista a "melhorar a área assistencial", mas também a acessibilidade, o diganóstico, o internamento e a reabilitação, não esquecendo a monitorização dos utentes/doentes à distância.