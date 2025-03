Cristina Pedra não vai para Finanças

Miguel Albuquerque assegura que Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, não será secretária das Finanças do XVI Governo Regional.

"Ela não vai para as Finanças", esclareceu o presidente do Governo Regional do PSD, à margem da Bienal de Arte e Design do Funchal.

Com a autarca ao lado, justificou a ida de Cristina Pedra à Quinta Vigia, esta manhã, para formalizar o convite para o evento da Bienal.

De resto, confirmou que o acordo PSD/CDS-PP será celebrado hoje às 18 horas.

Coligação PSD/CDS apresentada às 18 horas O acordo de coligação, acertado entre PSD e CDS, para a constituição do XVI Governo Regional será anunciado esta tarde, às 18 horas, no Hotel Orquídea, no Funchal.

E pese embora reconheça que "há sempre uma grande especulação" nesta fase pós-eleitoral, Albuquerque ainda assim não confirmou nem desmentiu nomes que possam sair ou entrar no novo governo. "Cada coisa a seu tempo. Hoje é o acordo [com o CDS-PP] e depois vamos ser ouvidos na sexta-feira pelo senhor Representante [da República]. E depois vamos iremos constituir o governo", explicou, e concluiu: "Isto é um governo organizado".

Admitiu que haverá remodelação na composição do novo governo que não apenas a entrada de José Manuel Rodrigues, até porque "nunca houve nenhum governo de continuidade", apontou.