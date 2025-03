Cristina Pedra e Eduardo Jesus reunidos com Albuquerque

Depois de acertado o acordo de coligação com o CDS, Miguel Albuquerque começou a receber possíveis membros daquele que será o XVI Governo Regional.

Neste momento, Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, está na Quinta Vigia e admite-se que seja convidada para o Executivo. Economista de profissão, poderá ser um nome para as Finanças.

Também Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura está reunido com Miguel Albuquerque, devendo ser convidado para continuar no Governo.