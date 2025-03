Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, quarta-feira, 26 de Março de 2025

PSD e JPP levam mais

de 70% do ‘jackpot’

No final da XV Legislatura, as subvenções totais aos grupos parlamentares vão ultrapassar os 15 milhões de euros.

Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Mas há mais para ler na edição de hoje:

Aliança para quatro anos

Acordo de coligação assinado entre PSD e CDS atribui Secretaria Regional da Economia a José Manuel Rodrigues e prevê coincidência total de posições e votações no Parlamento * Jaime Filipe Ramos no novo governo é “forte possibilidade” * As virtudes e os defeitos do novo homem da confiança de Albuquerque.

Concerto abre celebrações dos 50 anos da Autonomia

Elisa Silva, Vânia Fernandes e os NAPA serão solistas no espectáculo da Orquestra Clássica da Madeira, no feriado de 2 de Abril.

Maioria Absoluta Escapou ao PSD por 480 votos

“Inteligência Artificial vai ter um impacto grande na Educação”

O professor universitário Carlos Soares é um dos oradores da 8.ª edição das Conferências ‘Inovação e Futuro’ que aborda, amanhã, a realidade e as expectativas da Inteligência Artificial Generativa.

