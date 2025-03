JPP ganha em Santa Cruz com diferença de 1,6% para o PSD

O JPP ganhou por uma curta margem no concelho de Santa Cruz, considerado o grande bastião dos 'verdes' de Gaula. A diferença que separa da segunda força política mais votoda, o PSD, é de apenas 1,6%, ou seja, 383 votos.

O partido encabeçado por Élvio Sousa obteve 36,72%, o equivalente a 8.797 votos, seguido de perto pelo PSD, com 35,12 %, somando 8.414 votos.

Nestes eleições, o JPP perdeu as freguesias do Caniço e da Camacha para o PSD, o que acabou por reflectir-se nos resultados do concelho, onde os ocial-democratas cresceram em votos conquistados comparativamente com Maio de 2024.

Contas feitas, o PSD subiu 8,27 pontos percentuais, conquistando mais 2.398 votos do que há um ano. O JPP também viu aumentar o seu eleitorado, mas em menor dimensão, obtendo mais 1.218 votos, o equivalente a 2,89 pontos percentuais.

O PS foi a terceira força mais votada, com 10,44% ( 15,96 % em Maio de 2024), seguindo-se o Chega, com 4,65%.