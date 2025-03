Para o JPP são “manifestamente irrelevantes estas sondagens”

"O mediatismo da conjuntura política e o clima de ansiedade que habitualmente confirmo em vários sectores leva-me a considerar manifestamente irrelevantes estas sondagens. 561 entrevistas, com taxa de resposta de 40,88% é manifestamente escassa para o universo regional”, começa por apontar.

De acordo com a sondagem da Aximage para o DIÁRIO e a TSF-M, cuja amostra teve 561 entrevistas efectivas, o JPP surge em terceiro lugar com 17,5% das intenções de voto (19,7% distribuindo indecisos), mais 2,81 pontos percentuais em relação às últimas Regionais, em Maio do ano passado (16,89%). Face aos resultados do estudo de opinião hoje publicado na edição o DIÁRIO de Notícias, o JPP elegeria 10 deputados, mais um relativamente às últimas eleições Regionais.

Élvio Sousa justifica a sua apreciação, socorrendo-se do exemplo de Luís Paixão Martins.

“O jornalista Luis Paixão, autor do livro ‘Como Mentem as Sondagens’ chamou à atenção para o grave problema político mediático de considerar ‘as sondagens como fonte de informação segura e fiável quando se trata de apurar quais são as intenções dos eleitores.

Em síntese, sondagens não são fiáveis", conclui o cabeça-de-lista e secretário-geral do JPP.