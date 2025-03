Manuel António Correia anuncia encerramento de grupo no whatsapp

Manuel António Correia, adversário directo de Miguel Albuquerque na luta interna do PSD-M, anunciou esta manhã o encerramento - tem "efeitos imediatos" - de um grupo político criado no Whatsapp. A decisão surge após uma nova fase política na Região e em que Miguel Albuquerque conquistou 43,43% dos votos conseguindo, assim, eleger 23 deputados, mais quatro do que nas últimas eleições.

Na sua mensagem dirigida aos membros do grupo, Manuel António Correia agradeceu o empenho, participação e contributo de todos os envolvidos, destacando o compromisso com a valorização da Social-Democracia e da Autonomia regional. Apesar do fim deste grupo, o ex-governante garantiu que a interação com os membros continuará por outras formas, sem abdicar dos valores e princípios que sempre defendeu.

Este anúncio ganha particular relevância por se tratar de uma figura que, em 2024, foi adversário de Miguel Albuquerque na disputa interna pela liderança do PSD-Madeira. Manuel António Correia protagonizou então uma candidatura que mobilizou parte da estrutura social-democrata madeirense, desafiando a liderança que Albuquerque detinha no partido e no Governo Regional.

Embora tenha saído derrotado nessa disputa, Manuel António Correia manteve-se uma voz activa no cenário político regional, sendo visto como um defensor intransigente dos valores tradicionais da Social-Democracia madeirense. O encerramento deste grupo poderá indicar uma reconfiguração estratégica na sua actuação política ou um eventual afastamento do primeiro plano partidário.

Esta decisão surge num contexto de mudança política, com potenciais repercussões no equilíbrio interno do PSD, e numa altura que Albuquerque negoceia com o CDS-Madeira um acordo de incidência parlamentar, que pode ficar fechado ainda hoje, conforme o DIÁRIO dá conta na sua edição impressa de hoje.