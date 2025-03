Autoridades britânicas investigam causas de incêndio que causou encerramento de aeroporto

A polícia está a investigar as causas do incêndio numa subestação elétrica que causou o encerramento do aeroporto de Heathrow, em Londres, extinto a 90%, indicou hoje um responsável dos bombeiros.

"A Polícia Metropolitana está a investigar a causa deste incêndio, auxiliada pelos nossos agentes de investigação de incêndios", disse hoje o comissário adjunto da Brigada de Incêndio de Londres, Jonathan Smith, em declarações aos jornalistas.

O mesmo responsável não confirmou se estariam envolvidos elementos de combate ao terrorismo, como noticiou o jornal The Times.

"Os bombeiros de Londres têm agentes de segurança e investigação de incêndios a trabalhar com os nossos consultores científicos e a polícia metropolitana para investigar a causa do incêndio", vincou.

Em declarações hoje à BBC, o ministro do Ambiente, Ed Miliband, tinha descrito o incêndio como um "evento sem precedentes" e "catastrófico", mas disse que não havia sinais de ter sido intencional.

Jonathan Smith revelou que os bombeiros receberam 212 chamadas telefónicas a dar conta do incêndio na subestação elétrica de Hayes, oeste de Londres, pelas 20:00 de quinta-feira.

"O incêndio envolveu um transformador com 25.000 litros de óleo de refrigeração totalmente em chamas. Isto criou um grande perigo devido ao equipamento de alta tensão e à natureza do incêndio alimentado por combustível", explicou.

De acordo com as últimas atualizações, "cerca de 10% do fogo continua aceso", acrescentou.

Os terminais 2 e 4 do aeroporto de Heathrow continuam sem eletricidade, tal como cerca de 5.000 casas continuam nas imediações, mas outras 62.000 já tiveram o serviço restabelecido, referiu.

As companhias aéreas TPA Air Portugal e British Airways usam o "Terminal 2" (dois) para operar os seus voos entre Portugal e o aeroporto de Heathrow.

No âmbito da operação, cerca de 150 pessoas foram retiradas das suas casas por questões de segurança.

Entretanto, os bombeiros têm estado a tentar facilitar "o acesso de engenheiros especializados em redes elétricas ao local, pois o restabelecimento da energia é a nossa prioridade".

O aeroporto de Heathrow, o mais movimentado em toda a Europa, informou que vai continuar sem funcionar até às 23:59 de sexta-feira.

O encerramento resultou no cancelamento ou desvio de centenas de voos, tendo os passageiros sido aconselhados a não se deslocar para o aeroporto e a consultar as respectivas companhias aéreas.