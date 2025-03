Manuel António Correia apela ao voto no PSD a bem dos "interesses fundamentais da Autonomia"

O Social-democrata Manuel António Correia, oponente interno de Miguel Albuquerque, apelou esta quinta-feira, 20 de Março, ao voto no PSD nas Eleições Regionais do próximo domingo, a bem "dos interesses fundamentais da Autonomia" e do desenvolvimento da Região.

Em nota emitida, o militante do Partido Social Democrata confessa ter "motivos pessoais e políticos suficientes" para se manter afastado neste momento, mas destaca que "a grandeza dos homens também se mede pela sua capacidade de defender o mais importante nas horas decisivas", referindo-se aos interesses fundamentais da Madeira e Porto Santo.

O social-democrata continua a defender, contudo, uma mudança interna no partido. "Não renego as minhas profundas diferenças com a direção do Partido, que mantenho e que a seu tempo terão de ser resolvidas", pode ler-se no comunicado.