José Manuel Rodrigues espera maior participação dos eleitores e responsabilidade dos partidos

O cabeça-de-lista do CDS às legislativas regionais, que se realizam hoje na Madeira, acredita que os eleitores vão dar demonstração cívica da importância deste acto, apelando que no final e conforme os resultados, a Região saia com um quadro de estabilidade, pedindo ai da responsabilidade aos políticos.

Em declarações aos jornalistas após exercer o direito de voto, o líder do CDS-PP disse que hoje "é um dia de maturidade e de responsabilidade que deve conduzir à estabilidade e governabilidade", reforçando ter "confiança na maturidade dos eleitores que irão, com certeza, em grande afluência às urnas, para que os políticos tenham responsabilidade, coisa que não tem acontecido nos últimos meses na Madeira, para que haja estabilidade política no Parlamento e que nos conduza à governabilidade e nos conduza a um governo para 4 anos", desejou.

Aberto a falar com todos que lhe ligarem no final da noite eleitoral, José Manuel Rodrigues irá almoçar com a família alargada, algo que garante não faz há algum tempo, frisando que depois irá acompanhar o resto do dia sem pressão ou ansiedade, mesmo porque já são 30 anos a participar como candidato em actos eleitorais.

Às 10h00, tinham votado 7% dos 8.470 eleitores inscritos na secção de voto instalada na Escola da Ajuda, onde o líder centrista votou pelas 11h00.