José Manuel Fernandes considera que madeirenses optaram pela estabilidade

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, disse hoje, em Bruxelas, que os madeirenses votaram contra o PS e o Chega e a favor da estabilidade, nas regionais de domingo no arquipélago.

"Os madeirenses derrotaram a coligação PS-Chega, que derrubou o Governo" regional da Madeira, disse Fernandes, em declarações aos jornalistas à margem da reunião de ministros da Agricultura da União Europeia (UE), hoje, em Bruxelas.

"Há aqui uma demonstração de que os madeirenses votaram a favor da estabilidade e da previsibilidade", referiu o ministro.

Questionado sobre a queda do Governo, com legislativas marcadas para 18 de maio, José Manuel Fernandes destacou esperar que os eleitores votem "a favor da estabilidade".

Na Madeira, o PSD de Miguel Albuquerque venceu no domingo as regionais, com 43,43% dos votos (62.085 votos) e 23 lugares na Assembleia Legislativa Regional, constituída por um total de 47 deputados.

O JPP alcançou 21,05% dos votos (30.094 votos) e 11 mandatos no parlamento regional, enquanto o PS passou de segundo para terceiro lugar, PS teve 15,64% (22.355) e oito lugares no parlamento regional, seguindo-se o Chega, que elegeu três deputados, a IL e o CDS-PP, que obtiveram um cada.

Ao círculo eleitoral único do arquipélago, com 47 assentos parlamentares, concorreram 14 listas: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

A Assembleia Legislativa da Madeira passa a ser composta por 23 deputados do PSD (ficou a um da maioria absoluta) 11 do JPP, oito do PS, três do Chega, um do CDS-PP e outro da IL.