Hoje são apurados resultados das eleições

A Assembleia Geral de Apuramento dos resultados das Eleições Regionais de domingo, dia 23 de Março, reúne-se, hoje, no Palácio de São Lourenço.

O PSD venceu as Legislativas antecipadas da Madeira, falhando por um deputado a maioria absoluta, de acordo com os dados oficiais provisórios, que indicam que o JPP se tornou o principal partido da oposição, deixando para trás o PS.

Albuquerque reitera compromisso com o diálogo Foi recorrendo a mais um vídeo na sua rede social que esta tarde Miguel Albuquerque destacou a importância de manter uma relação próxima com a população e de preservar um diálogo aberto com todos os agentes sociais e económicos influentes na sociedade. O líder político sublinhou que essa postura é essencial para promover o bem-estar colectivo e construir um futuro próspero e inclusivo.

Segundo informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do MAI, os sociais-democratas obtiveram 43,43% dos votos (62.085 votos) e 23 lugares na Assembleia Legislativa Regional, constituída por um total de 47 deputados.

O JPP alcançou 21,05% dos votos (30.094 votos) e 11 mandatos no parlamento regional, enquanto o PS teve 15,64% (22.355) e oito lugares na Assembleia Legislativa Regional, seguindo-se o Chega, que elegeu três deputados, a IL e o CDS-PP, que obtiveram um cada.

Ao círculo eleitoral único do arquipélago, com 47 assentos parlamentares, concorreram 14 listas: CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h00 Reunião Ordinária da Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) de Santa Cruz, no salão nobre dos Paços do Concelho, convocada pelo presidente da Câmara Municipal. A Ordem de Trabalhos inclui, entre outros pontos relevantes, a apresentação e votação do Relatório da Consulta Publica e do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC).

16h00 Assembleia Geral do Sindicato dos Enfermeiros da RAM, no auditório do SERAM, no Funchal.

18h30 Assembleia-geral ordinária do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na sede da instituição no Funchal.

19h00 Palestra com Toshi Ohama, criador da terapia "Frequências do Bem", no Hotel Barceló Funchal Oldtown.

CULTURA

16h00 Inauguração da 1.ª Bienal de Arte e Design do Funchal 2025, com o tema “Ecologia das Coisas”, que terá lugar no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e a presidente da CMF, Cristina Pedra, estarão presentes.

16h00 O Conservatório irá realizar a conferência de imprensa relativa ao Concerto de Primavera Solidário, a ter lugar no próximo dia 28 de Março, no Centro de Congressos da Madeira. Estarão presentes: o comandante da Zona Militar da Madeira, brigadeiro-general Gonçalves Pedro, do presidente da direcção do Coro de Câmara da Madeira, José Júlio Fernandes, da presidente da Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, Fabíola Pereira e ainda do chefe da Banda Militar da Madeira, Tenente Luís Afonso.

18h45 Sessão FNAC Talks, com o tema "Eu não sei", que terá como orador principal o dramaturgo, actor e encenador madeirense, Francisco Lobo Faria, no Auditório da FNAC Madeira - Madeira Shopping.

DESPORTO

11h00 Apresentação oficial da XII edição do Torneio de Futebol Infantil São Vicente Cup, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Vicente.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Março, Dia Internacional de Solidariedade com os Detidas e Desaparecidas e Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos:

1801 - Morre, com 28 anos, o poeta alemão Novalis, Friedrich von Hardenberg, nome maior da expressão romântica. Autor de Hymnen an die Nacht (1800) 'Hinos à Noite' e Heinrich von Ofterdingen (1802).

1805 - Frei Manuel do Cenáculo, fundador da Biblioteca Pública de Évora, regista no Diário a colocação do "primeiro livro nas estantes da livraria".

1807 - O Parlamento inglês aprova a abolição do comércio de escravos e permite o lançamento de uma campanha internacional contra o tráfico de pessoas, apoiada pela Armada britânica. A lei é promulgada pela Coroa e entraria em vigor a 01 de maio.

1815 - Áustria, Reino Unido, Prússia e Rússia formam a aliança contra Napoleão Bonaparte.

1823 - O pintor português Domingos Sequeira funda o Ateneu das Belas-Artes.

1824 - D. Pedro outorga e jura a primeira Constituição do Império do Brasil.

1876 - É fundado o Partido Republicano português.

1881 - Nasce o compositor, pianista e musicólogo húngaro Bartók Bela, ou Béla Bartók, autor de "Concerto para Orquestra", "O Mandarim Maravilhoso" e "O Castelo de Barba Azul".

1914 - Morre, com 83 anos, o escritor francês Frédéric Mistral, Prémio Nobel da Literatura em 1904.

1918 - Morre, aos 55 anos, o compositor francês Achille-Claude Debussy, mestre do impressionismo.

1922 - É fundado o Partido Comunista Brasileiro.

1928 - O general António Óscar de Fragoso Carmona é eleito Presidente da República (único candidato já que a oposição é proibida).

1934 - Morre, com 78 anos, o engenheiro António Arroio, crítico de arte.

1941 - II Guerra Mundial. A Jugoslávia junta-se à Aliança do Eixo Roma-Berlim-Tóquio.

1949 - A PIDE prende, numa casa no Luso, Álvaro Cunhal, Sofia Ferreira e Militão Ribeiro. Este último, um histórico dirigente comunista, viria a morrer na prisão passados cerca de nove meses.

1957 - Bélgica, França, Alemanha, Itália, Luxemburgo e Países Baixos assinam o Tratado de Roma, em Roma, Itália, documento fundador da Comunidade Económica Europeia, cujo objetivo consiste em promover laços mais estreitos e impulsionar o crescimento económico através do aumento do comércio.

1961 - O ministro da Defesa português, general Botelho Moniz, escreve a Oliveira Salazar defendendo "imediatas reformas no plano interno", que invertam a "situação de guerra" e a "degradação internacional do país".

1965 - Manifestantes da terceira marcha de Selma a Montgomery no estado norte-americano do Alabama, iniciada 16 de março, chegam ao Capitólio do Estado do Alabama.

1975 - O Rei Faiçal, da Arábia Saudita, é assassinado em Riade. Khaled sucede-lhe no trono.

- Expulsão do general António de Spínola das Forças Armadas.

1977 - São aprovados os novos estatutos da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, SARL que passa a denominar-se Caminhos de Ferro Portugueses, EP.

- Realiza-se a última viagem de uma locomotiva a vapor em Portugal.

1984 - Carlos Mota Pinto vence o Congresso do PSD, em Braga.

1990 - Pela primeira vez em 43 anos, realizam-se eleições livres na Hungria. A vitória cabe ao Fórum Democrático.

1991 - Morre, aos 85 anos, o arcebispo francês Marcel Lefebvre, fundador e líder do movimento católico integrista, excomungado por Papa João Paulo II em 1988.

1994 - Morre, com 85 anos, José Magalhães Godinho, advogado e resistente antifascista e destacado militante do PS.

2003 - Morre, aos 58 anos, o antigo deputado socialista José Barros Moura, ex-dirigente comunista, fundador da Plataforma de Esquerda.

2004 - Cimeira Europeia em Bruxelas aprova plano de combate ao terrorismo e cria o cargo de coordenador-geral da luta antiterrorista.

2005 - Sai o primeiro número do jornal Notícias do Centro, na cidade de Pombal.

2006 - Morre, com 89 anos, Richard Fleischer, cineasta norte-americano, realizador de "Vinte Mil Léguas Submarinas", "Tora! Tora! Tora!" e "A Rapariga do Baloiço Vermelho".

2007 - No 50.º aniversário da fundação da atual União Europeia, os líderes dos 27 adotam a Declaração de Berlim, em Berlim, Alemanha, que prevê a aprovação de um novo Tratado Constitucional europeu até 2009.

- Donald Tsang, 62 anos, é eleito chefe do Governo de Hong Kong, China, ao conquistar a largar maioria dos 796 votos do colégio eleitoral que tem como missão escolher a principal figura do território.

- Brigitte Mohnhaupt, 57 anos, membro do grupo terrorista Fação do Exército Vermelho (Baader-Mainhof), condenada há 24 anos a cinco penas de prisão perpétua, é posta em liberdade.

- Morre, com 55 anos, Andranik Markarian, primeiro-ministro da Arménia.

2008 - O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decide que o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, vai a julgamento no âmbito do processo "Apito Dourado" relativo ao jogo Beira-Mar/Porto da época 2003/2004.

2012 - O antigo membro do Conselho Executivo CY Leung vence as eleições para Chefe do Executivo de Hong Kong, China, após conquistar 689 votos do colégio que escolhe o líder do Governo.

- Morre, com 68 anos, o escritor italiano António Tabucchi.

2013 - A União Europeia suspende o congelamento de bens e a proibição de vistos contra a maioria das empresas e cidadãos do Zimbabué, mas o Presidente, Robert Mugabe, permanece na lista negra.

- Morre, aos 81 anos, Luís Albert Mendes-Victor, que dedicou uma carreira de mais de 40 anos à investigação nas diversas áreas da geofísica.

2014 - Morre, aos 95 anos, Ralph Wilson, dono dos Buffalo Bills desde a sua fundação em 1960 e um dos grandes impulsionadores da Liga norte-americana de futebol americano.

2017 - Morre, com 88 anos, Julian Stanczak, artista plástico polaco mundialmente conhecido pela sua Op art geométrica e colorida.

2018 - Morre, com 78 anos, Fernando Antunes da Costa, um dos fundadores do PS.

2019 - A justiça brasileira determina a libertação do ex-Presidente do Brasil, Michel Temer, preso no dia 21 em São Paulo, no âmbito da operação Lava Jato.

- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina um decreto no qual reconhece oficialmente a soberania israelita sobre os Montes Golã, justificando a medida com as "agressivas ações" do Irão e de grupos "terroristas" contra Israel.

- A Comissão Europeia aplica uma multa de 12,5 milhões de euros à empresa norte-americana Nike por ter proibido a comerciantes autorizados a venda de produtos oficiais de clubes e federações de futebol noutros países da Europa.

2020 - Covid-19: O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, anuncia o registo dos primeiros dois casos de infeção com o novo coronavírus.

2021 - O parlamento aprova na votação final global o projeto que consagra a inseminação 'post mortem' na lei da Procriação Medicamente Assistida (PMA) que permite a uma mulher ficar grávida do marido que já morreu, e que tenha deixado sémen reservado, desde que o faça no prazo de três anos.

2023 - Morre, aos 81 anos, Pascoal Mocumbi, médico e político moçambicano, antigo primeiro-ministro de 1994 a 2004. Participou na fundação da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em Dar-es-Salam, em 1962.

- Morre, aos 84 anos, Jurandyr Czaczkes Chaves, Juca Chaves, ou "O Menestrel Maldito", músico e humorista brasileiro, autor de músicas que se tornaram sucesso no Brasil como "A cúmplice", "Menina", "Que saudade" e "Presidente Bossa Nova".

2024 - O Instituto Nacional de Estatística revela que Portugal registou um excedente orçamental histórico de 1,2% em 2023, que supera a previsão oficial de 0,8% do Ministério das Finanças.

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) adota resolução proposta pelos 10 Estados-membros eleitos que exige um cessar-fogo imediato em Gaza durante o Ramadão.

- Morre, aos 74 anos, Ushio Amagatsu, bailarino e coreógrafo japonês, conhecido por ter popularizado internacionalmente a dança moderna japonesa "butô", à frente da companhia Sankai Juku.

PENSAMENTO DO DIA

Uma palavra de ordem movimenta exércitos. A palavra liberdade move nações Novalis (1772-1801), poeta alemão

Este é o octogésimo terceiro dia do ano. Faltam 281 dias para o termo de 2025.