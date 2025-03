“É uma grande perda para a causa animal"

Foi por volta das 21:30 que o PAN percebeu que não conseguiria manter a representação parlamentar na Assembleia Legislativa da Madeira.

A cabeça-de-lista, Mónica Freitas, pediu aos jornalistas presentes na sede do PAN que saíssem por momentos da sala, para reunir as hostes e preparar o discurso que inevitavelmente foi de derrota.

Desde o momento em que fomos eleitos, o nosso objectivo sempre foi a pensar no bem-estar da população e trabalhar em medidas na área da causa animal, ambiental e social, que infelizmente hoje fica mais pobre da Assembleia Legislativa Regional. É uma grande perda efectivamente para a causa animal Mónica Freitas.

A ex-deputada, eleita em 2023 e, reeleita em Setembro de 2024, não quis esperar pelos resultados finais, ou como disse por "um milagre" para discursar para os jornais e televisão regionais.

"PAN é um partido de causas e que esteve sempre no terreno na defesa daquilo que acredita e daquilo que acha que pode ser um contributo para a sociedade", sublinhou ainda Mónica Freitas, reconhecendo a vitória do PSD e também do JPP.

Para o PAN, num registo menos festivo e tal como vincou a sua líder "a vida continua".