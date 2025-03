Farto de eleições? Não esteja!

Por cá e por lá, estamos mergulhados numa crise política. Podemos ter a tentação de considerar que se deveria deixar governar o partido que está no poder. Porém, é preciso ter em consideração as razões pelas quais estão a ser convocadas eleições.

São questões de conflitos de interesses e de dúvidas sobre a boa governação e gestão de dinheiros públicos. Não é uma questão de somenos. Por cá, Albuquerque está a ser investigado e metade dos Secretários Regionais foram constituídos arguidos. Montenegro contou uma história às pinguinhas que não convence e a sua idoneidade foi posta em causa para o exercício das funções como Primeiro-Ministro.

Casos de fortuna após o exercício de cargos governativos exigem escrutínio. O dinheiro não cai do céu. Custa-nos muito descontar o que descontamos no final do mês. Faz-nos falta esse dinheiro. Não brinquem conosco. O dinheiro público tem de ser usado de forma séria.

Não é aceitável a teoria de que só é um bom político quem fica rico após o poder. Se tem “ganhos extraordinários” tem de explicar como conseguiu o dinheiro. Os políticos respondem pela boa gestão pública.

É verdade que outros partidos também tiveram historial de má governação e houve líderes que só pensavam no seu umbigo. Mas, onde estão esses líderes agora? Afastados!

E qual a estratégia do PSD, nacional e regional? Reconduzir os causadores da instabilidade. Na minha opinião, um erro. O que demonstra esta recondução? Provavelmente que se tomou de “assalto” o partido para chegar ao poder. Com que objetivo? Bem comum ou benefício próprio? Sá Carneiro deve estar bem desiludido com o seu PSD. Não é, definitivamente, o partido que ajudou a criar.

A experiência regional já demonstrou quais os partidos que têm “apetência” para fazer acordos de governação com o PSD. No próximo domingo, temos a oportunidade de avaliar o trabalho realizado por todos os partidos que se aproximaram do PSD. Estão satisfeitos com a oposição realizada? Foi mesmo oposição, andaram a engonhar ou a jogar areia para os olhos?

A questão que se coloca nestas eleições regionais é simplesmente esta: Acredita em Miguel Albuquerque, mesmo com tudo o que tem acontecido, ou prefere uma outra solução? Porque quem vota no PSD-Madeira nas eleições do próximo domingo sabe que está a votar pela manutenção de Miguel Albuquerque como Presidente do Governo Regional da Madeira.

Os partidos que ficarem na oposição, se são contra a liderança de Miguel Albuquerque, vão fazer acordo com o PSD-Madeira? Na última semana, o líder nacional da Iniciativa Liberal afirmou ponderar um acordo com PSD-Madeira desde que não seja Miguel Albuquerque quem governe. E os outros que já fizeram acordo?

Não tenham a inocência de pensar que não indo votar, anular o voto, ou votar em branco vão conseguir ter qualquer impacto sobre a situação política.

Se está descontente, a melhor solução é escolher um partido da lista dos partidos que vão a jogo. Só faz a diferença quem vai votar e escolhe o partido que considera o melhor, ou então o mal menor entre todos à escolha.

Pense bem. Não desperdice o seu voto em partidos pequenos que não conseguem eleger um deputado. Ao fazer isso, está a aumentar a probabilidade de manter a situação atual. É isso que quer?

É também falsa a questão de que este ou aquele partido não tem quadros (pessoas) competentes para governar. A Madeira tem muitas pessoas competentes e independentes que podem dar o seu contributo. O que estas pessoas não estão disponíveis é para estar ao lado de pessoas que podem manchar a sua idoneidade e seriedade.

Com tudo isto que está a acontecer, temos é de agradecer as regras definidas no sistema político português. São as regras definidas que estão a permitir escrutinar o que se está a passar e a dar-nos oportunidade de um recomeço. Por isso, bora lá a eleições. Ainda bem que temos esta possibilidade de corrigir o que há para corrigir.

Na minha opinião, a campanha para estas eleições regionais começou com os processos de investigação aos membros deste governo e a atuação de cada partido na oposição no parlamento regional. Quem se apresentou mais sério à população?

Tire as suas conclusões do que precisa ser feito para fazer a diferença. Vote. E tenha esperança no futuro!