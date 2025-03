Televisões reúnem-se com todos partidos com assento parlamentar

A RTP, SIC e TVI reúnem-se, esta terça-feira, com todos os partidos com assento parlamentar para apresentar a proposta de repetir modelo de debates de 2024, disse hoje à Lusa o representante dos três canais.

"As três televisões com sinal aberto ['free-to-air'] RTP, SIC e TVI vão reunir-se amanhã [terça-feira] com todos os partidos com assento parlamentar às 10:45 na RTP", adiantou Bernardo Ferrão, em representação dos três canais.

Neste encontro, as três televisões vão apresentar uma proposta aos partidos que passa por repetir o modelo de debates com o mesmo formato das legislativas de 2024, de acordo com Bernardo Ferrão, que é diretor de informação da SIC e da SIC Notícias.

Entretanto, já houve uma conversa informal com os principais partidos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se a 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo AD, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.