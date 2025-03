Partidos fazem contas à vida

Os partidos políticos da Região Autónoma da Madeira fazem esta segunda-feira, 24 de Março, o balanço dos resultados alcançados nas Eleições Legislativas Regionais de ontem.

O PSD saiu vitorioso do sufrágio que quase deu maioria absoluta aos social-democratas com 43,43% dos votos, elegendo 23 dos 47 deputados do parlamento do arquipélago.

De acordo com os resultados oficiais provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o JPP elegeu 11 deputados, o PS oito, o Chega três, o CDS-PP um e a IL também um deputado.

Iniciativas que marcam este que é o octogésimo terceiro dia do ano, em que faltam 282 dias para o fim de 2025:

- 9 horas - A Câmara Municipal de Santa Cruz promove a conferência 'Boas Práticas de Gestão de Água Potável', no âmbito da III Semana do Ambiente de Santa Cruz. A iniciativa decorre no Hotel Vila Galé;

- 09h30 - Início da formação 'Comunicação Digital no Desporto', promovida pela Direcção Regional do Desporto no Colégio dos Jesuítas.

Principais acontecimentos registados no dia 24 de março, Dia Mundial de Luta Contra a Tuberculose, Dia do Estudante, Dia do Escanção e Dia Internacional pelo Direito à Verdade no que diz respeito à Violação dos Direitos Humanos e à Dignidade das Vítimas:

1759 - É estabelecida por alvará a Fábrica de Chapéus da Gramela na então vila de Pombal, dirigida pelo mestre Sauvage.

1764 - Criado por alvará o Arsenal do Exército que substitui a Tenência Geral da Artilharia criada, sob dependência da Junta dos Três Estados, a par do Conselho de Guerra e da Junta das Fronteiras, com a reorganização militar após o 1º de Dezembro de 1640, foi também chamado "Fábrica Real dos Armazéns do Reino" (1760).

1783 - A Espanha reconhece a independência dos Estados Unidos da América.

1882 - Robert Koch, médico bacteriologista alemão, anuncia perante a Sociedade Fisiológica de Berlim, Alemanha, que havia isolado e cultivado o bacilo da tuberculose, que acreditava ser a causa de todas as formas de tuberculose.

1929 - O Partido Fascista de Mussolini vence as eleições em Itália.

1934 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, assina a resolução que garante a independência das Filipinas, em 1945.

1942 - Holocausto. Começa a deportação dos judeus da Checoslováquia para o campo de extermínio nazi de Auschwitz.

1944 - O Presidente norte-americano, Franklin D. Roosevelt, condena "os crimes contra a humanidade" da Alemanha de Hitler. A expressão "crimes contra a humanidade" surge pela primeira vez num contexto jurídico.

1962 - É instituído o Dia Nacional do Estudante. A polícia de choque invade a Cidade Universitária. Os estudantes reagem com luto académico.

1965 - Manifestantes da terceira marcha de Selma a Montgomery no estado norte-americano do Alabama, iniciada 16 de março, alcançam Montgomery.

1974 - Última reunião clandestina da Comissão Coordenadora do Movimento dos Oficiais das Forças Armadas. É decidido o derrube do regime num golpe de Estado, a concretizar entre 20 e 29 de abril.

1976 - Golpe de estado na Argentina impõe a ditadura militar do general Jorge Videla.

1989 - O Governo português concede 79 alvarás de rádio, concretizando a liberalização do espectro radiofónico.

1993 - Lançamento da revista Visão, da Projornal, em parceria com os suiços da Edipresse, que sucede ao semanário O Jornal.

1999 - A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) inicia uma operação militar aérea contra a República Federal da Jugoslávia.

2000 - A Cimeira da União Europeia, sob a presidência portuguesa, aprova a Estratégia de Lisboa.

2002 - Na 74.ª cerimónia de entrega dos óscares, em Hollywood, os atores negros Halle Berry e Denzel Washington recebem os prémios de melhor atriz e melhor ator por Depois do Ódio e Dia de Treinamento, respetivamente e "Uma Mente Brilhante", de Ron Howard o prémio de melhor flme.

2004 - Os alunos do ensino superior contestam em Lisboa, no Dia Nacional do Estudante, a política educativa do Governo.

2005 - É aprovado em Conselho de Ministros o Programa INOV-JOVEM, para a integração em Pequenas e Médias Empresas de jovens com menos de 35 anos, diplomados nas áreas de gestão, engenharia, ciência e tecnologia.

2006 - O Instituto Português do Sangue põe fim à exclusão das dádivas de homossexuais.

2007 - Toma posse o novo bispo do Porto, D. Manuel Clemente.

2008 - A Tocha Olímpica para Pequim2008 é ateada em Olímpia, na Grécia, e inicia a viagem de 137.000 quilómetros pelos cinco continentes, terminando a 08 de agosto na China, na abertura dos Jogos.

2014 - O primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, anuncia que dados de satélites confirmam que a última posição do avião desaparecido da Malaysia Airlines foi no sul do Oceano Índico, a sudoeste de Perth, Austrália.

2014 - Um total de 529 simpatizantes do antigo Presidente egípcio Mohamed Morsi, deposto pelo exército no verão passado, são condenados à morte por instigar a violência, mas a maioria encontra-se em parte incerta.

2015 - O presidente da companhia alemã Germanwings precisa que a bordo do Airbus A320 da companhia que se despenhou nos Alpes franceses seguiam 150 pessoas.

2016 - Radovan Karadzic, antigo líder político dos sérvios da Bósnia, é condenado pelo Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia a 40 anos de prisão por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra.

2016 - Morrem os 12 passageiros, todos portugueses, quando o minibus onde viajavam choca de frente com um camião em Allier, na estrada nacional 79, a Estrada Centro-Europa Atlântico, na região de Auvergne, França.

2020 - Covid-19: A secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, anuncia que o plano nacional de emergência de proteção civil foi ativado em Portugal devido à pandemia.

2020 - Os Jogos Olímpicos, marcadas para Tóquio, entre 24 de julho e 09 de agosto, são adiados pela primeira vez na história, devido ao surto do novo coronavírus, depois de três cancelamentos provocados pelas duas Grandes Guerras Mundiais, em 1916, 1940 e 1944.

2020 - A Comissão Europeia declara a "Cereja do Fundão" produto com Indicação Geográfica Protegida.

2022 - O Presidente Ucraniano, Volodymyr Zelensky, pede à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) "assistência militar sem restrições".

2023 - O Reino Unido e a União Europeia adotam formalmente em Londres o novo acordo pós-Brexit negociado para tentar resolver diferendos associados à Irlanda do Norte, onde se mantém um impasse político. O acordo-quadro de Windsor é ratificado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, James Cleverly, e o vice-presidente da Comissão Europeia, Maros Sefcovic.

2024 - O irlandês Simon Harris eleito líder do partido irlandês de centro direita Fine Gael é, com 37 anos, o chefe de governo mais jovem de sempre na Irlanda.

Pensamento do dia: