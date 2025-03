Será que todos os partidos estão a prometer "borlas e subsídios"?

As propostas das 14 candidaturas às eleições regionais de 23 de Março não têm caído bem ao antigo presidente do Governo Regional e líder do PSD. Através da sua conta na rede social ‘X’ (antigo Twitter), Alberto João Jardim tem partilhado comentários críticos às promessas da generalidade das forças concorrentes, em especial àquelas que consistem em “borlas, subsídios e consumos não reprodutivos”. Denuncia ainda que é inviável uma política que aposta simultaneamente na redução das receitas e no aumento das despesas. Será que, tal como Jardim afirma, as candidaturas estarão a prometer medidas que vão “arrecadar menos dinheiro e passar a gastar ainda mais em borlas, subsídios e consumos não reprodutivos”?

Para avaliar esta questão, o DIÁRIO fez uma rápida análise às declarações dos candidatos nesta primeira semana de campanha e nalguns programas eleitorais. Eis a síntese de promessas que se enquadram na fórmula de ‘menos receita’ e ‘mais despesa’ em “borlas, subsídios e consumos”.

JPP

Redução do IRS, IRC e IVA, subsídio de insularidade aos trabalhadores do privado, regime fiscal atractivo para empresas do CINM, redução do preço do gás, construção de 500 habitações a preços acessíveis, maior apoio às casas de saúde mental, subsídio de insularidade para trabalhadores do privado, apoios para creches, produtores de banana e cana sacarina e renovação da frota pesqueira.

Chega

Sistema fiscal próprio com benefícios para todas as empresas, redução do IVA, incentivos fiscais e apoios para famílias numerosas e à natalidade, redução fiscal para jovens casais na compra de habitação e apoio à modernização de empresas.

CDS

Regime fiscal mais atractivo para empresas do CINM e da costa norte e Porto Santo, redução dos impostos na construção, cedência de terrenos públicos para habitação, reduções do IVA, IRS e IRC, creches gratuitas, apoios para jovens na compra de casa, aumento do complemento dos idosos e medicamentos gratuitos, mais apoios para as IPSS, agricultura regional, esterilização e chip gratuitos de animais.

IL

Redução de IRS e IVA, benefícios do CINM alargados a mais sectores, menos impostos para empresas e trabalhadores, incentivos fiscais para empresas que apoiam IPSS, benefícios fiscais para regresso de jovens emigrantes.

Força Madeira

Mais apoios para a agricultura e para idosos (mais lares).

PS

Redução de IVA e IRS, subsídio de insularidade para todos os trabalhadores, apoios à aquisição, reabilitação e arrendamento de habitação, creches gratuitas, fim das propinas, incentivos para profissionais de saúde na recuperação das listas de espera.

Livre

Mais apoios sociais para carenciados e idosos, creches gratuitas, incentivos à fixação de jovens nas zonas rurais, mais habitação pública, cursos gratuitos de qualificação, mais apoios às associações de prevenção da violência de género.

PPM

Redução de IVA, IRS e IRC, revisão remuneratória para funcionários públicos, isenção de propinas, prémio de 750 euros para universitários, apoio de 1.500 euros para cada bebé, creches gratuitas, aumento do abono familiar, apoios à comunicação social.

ADN

Baixar impostos sobre bens essenciais e energia, mais benefícios fiscais para empresas inovadoras e sustentáveis, mais apoios para jovens agricultores, à produção local, ao arrendamento e habitação acessível, às creches, às casas de saúde mental, incentivos fiscais e subsídios à natalidade e ao regresso dos imigrantes.

PSD

Redução fiscal, redução de IRC para empresas na costa norte, mais apoios aos idosos, manuais digitais gratuitos em todo o ensino obrigatório, apoio à construção de habitação a custos acessíveis.

CDU

Apoio à produção regional agroalimentar, às famílias carenciadas com animais para acesso a veterinários, redução do preço dos passes sociais, construção de habitação pública.

Nova Direita

Região como fiadora dos cidadãos no crédito para compra de habitações modulares, redução do IVA, incentivos à natalidade, às empresas nas zonas rurais e aos agentes culturais.

PAN

Redução do IVA nos bens essenciais, aumento do apoio às casas de saúde mental, apoio para compra de cadeiras de rodas, mais bolsas de estudo, apoio aos estudantes deslocados.

BE

Empresa pública e gratuita de transporte coletivo de passageiros, complemento solidário para idosos com pensões inferiores ao salário mínimo, fim das propinas, creches públicas e gratuitas, apoio à construção de habitação.

Esta amostra permite-nos concluir que o antigo governante e líder partidário tem razão quando afirma que os partidos, na generalidade, estão a prometer mais apoios e cortar nos impostos.