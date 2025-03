Número de partidos na ALM tende a diminuir

O DIÁRIO revela na sua edição impressa de amanhã os resultados do estudo de opinião efectuado pela Aximage sobre as intenções de voto relativas eleições regionais antecipadas marcadas para o próximo domingo.

Quisemos saber de que forma é que votariam os inquiridos se as ‘Regionais’ fossem agora e um dos dados a reter é que o número de partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira tende a diminuir.

Eram sete forças

Nas últimas eleições regionais da Madeira disputadas em Maio de 2024 foram eleitas sete forças políticas. O PSD, liderado por Miguel Albuquerque, obteve 36,1% dos votos e 19 mandatos, mas sem alcançar a maioria absoluta. O PS ficou em segundo lugar com 21,3% dos votos e 11 mandatos, seguido pelo JPP, que teve um crescimento expressivo, conquistando 16,9% dos votos e 9 mandatos.

Outros partidos que elegeram deputados foram o Chega (4 mandatos), CDS-PP (2), IL (1) e PAN (1). Por outro lado, o BE e a CDU perderam a representação parlamentar​.

O estudo com base em 561 entrevistas efectivas foi feito entre 7 e 17 de Março recorrendo a duas técnicas: Aplicação online – CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) de um questionário estruturado a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas; entrevistas telefónicas – metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) do mesmo questionário devidamente adaptado ao suporte utilizado.

A amostragem por quotas foi obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e três zonas geográficas distintas: Funchal; Este e Oeste. O erro máximo da amostra é de 4,1%, para um grau de probabilidade de 95%.

Reacções na TSF

Esta é segunda vaga dos estudos de opinião sobre as Regionais. A primeira, publicada a 10 de Dezembro último no DIÁRIO, revelava que o PSD voltaria a ganhar com uma grande margem sobre o segundo partido mais votado, o PS, sendo que distribuição de mandatos era a seguinte: PSD (19 mandatos), PS (10), JPP (9), CH (5), IL (2), CDS (1), PAN (1).

Amanhã conheça tanto no dnoticias.pt, como na emissão especial da TSF entre as 10h e as 12h, as reacções dos partidos à sondagem tão aguardada e que também vai revelar qual o cabeça-de-lista mais bem posicionado para ocupar a presidência do Governo.