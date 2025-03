Francisco Franco acolheu 30 professores de Erasmus

Um grupo de 30professores em formação, integrados no Programa de Erasmus "AII-Enhanced Eassessment: Innovating Assessment of /for Learning with AI and Other Digital Tools", esteve na Escola Secundária de Francisco Franco para conhecer a sua organização e dinâmica pedagógico-didática.

"No enquadramento desta mobilidade, praticaram competências digitais na utilização da plataforma interativa – kahoot, em contexto de sala-de-aula com os alunos de uma turma na disciplina de Inglês", informa a escola.

"Foram responsáveis pelo acolhimento: Nadina Fernandes, Manuela Fernandes e Ricardo Félix, docentes de Inglês; Sandra Sousa, Carol Aguiar e Nélio Ramos, de Informática; Carlos Lobo e Cláudia Costa, de Física e Química e ainda os coordenadores do Projeto SPAR e do Clube Europeu ESFF", acrescenta.