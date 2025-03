Museu de Arte sacra realiza mesa redonda para debater imagem restaurada

A exposição 'Huma imagem de Nossa Snrª do Rosario com hum menino', dedicada à imagem de vulto da Virgem do Rosário, recentemente restaurada, é pretexto para uma mesa-redonda a ter lugar hoje, 20 de Março, às 17 horas, no Museu de Arte Sacra do Funchal.

"Depois de um cuidado trabalho de restauro, a imagem seiscentista, de produção portuguesa, voltará ao circuito da exposição permanente do MASF, mas antes, entre Dezembro e Março, tem sido protagonista desta exposição temporária onde se tem dado a conhecer não só o resultado, mas também, o processo de restauro de que foi alvo", salienta uma nota do museu.

E explica: "A par, a possível reconstituição da 'biografia do objecto', realizada através de pesquisa documental, e a referência a outras imagens e encomendas artísticas desta mesma Confraria, que teve altar na Sé desde o século XVI, enquadram o visitante ao nível histórico, devocional e artístico."

Esta que é considerada uma "uma interessante pintura da mesma evocação, que pertenceu ao retábulo do antigo Altar do Rosário na Sé – contemporânea da escultura em foco – está também exposta ao público, pela primeira vez, em contexto museológico".

Foram "estes estudos e processos o mote para as comunicações que serão apresentadas", a saber:

"Património artístico da Confraria do Rosário da Sé do Funchal no MASF. As imagens da Virgem do Rosário" (Elisa Freitas, museóloga, MASF),

"Pintura de Nossa Senhora do Rosário (Sé do Funchal): Representação e Devoção" (Rita Rodrigues, historiadora de arte, DRC)

"As intervenções de conservação e restauro nas Imagens da Confraria do Rosário da Sé do Funchal" (Paulo Olim, conservador-restaurador).

Assim, "cruzando diferentes áreas de estudo", pretende-se "continuar a promover o estudo e conhecimento sobre o património artístico da Sé do Funchal e a refletir sobre o papel da conservação e restauro para a preservação e para o conhecimento dos objetos patrimoniais", conclui a nota, lembrando que o acesso é livre, sendo recomendada uma inscrição prévia via email [email protected] ou 291228900.