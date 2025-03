12 dos 16 centros de saúde da Região foram reabilitados

Dos 16 centros de saúde da Região Autónoma da Madeira, 12 beneficiaram de intervenções de melhoria, destaca o Serviço Regional de Saúde.

Em nota emitida, a instituição de saúde destaca que o Governo Regional da Madeira, em articulação com o Serviço de Saúde da RAM, "tem priorizado o investimento na modernização e requalificação dos Centros de Saúde da Região, no sentido de melhorar as condições de trabalho para os profissionais e de otimizar a resposta aos utentes".

Desde 2019, e apesar da pandemia covid-19, o investimento nunca parou nas diversas áreas. Por exemplo, as obras de reabilitação, adaptação e modernização dos centros de saúde sempre foram prioritárias, visto que os cuidados de saúde primários representam a primeira linha do contacto entre os profissionais de saúde e o utente. A aposta na melhoria das infra-estruturas de saúde tem sido concretizada, não podendo deixar de recordar o arranque da Unidade Local de Saúde do Porto Santo, que será um marco no acesso aos serviços de saúde na ilha dourada. Há um comprometimento com a melhoria dos cuidados de saúde, com o objetivo de proporcionar um serviço cada vez mais eficiente, seguro e de qualidade para toda a população. SESARAM

Desde 2019, reforça o SESARAM, foram asseguradas intervenções de melhoria nos Centros de Saúde do Porto Santo, Arco da Calheta, São Roque, Seixal, Achadas da Cruz, Ponta Delgada, Campanário, Quinta Grande, Bom Jesus, Santo António, Machico e, ainda, intervenções no Centro Dr. Agostinho Cardoso, num investimento de 9,4 milhões de euros.

Em curso encontra-se a empreitada de implementação de medidas de melhoria energética no Centro de Saúde da Ribeira Brava e um concurso público para a intervenção no Centro de Saúde Machico com vista à sua beneficiação e reabilitação. Para o futuro estão previstos os concursos públicos para a reabilitação e beneficiação dos centros de saúde de Santo António, Estreito de Câmara de Lobos, Boa Ventura e São Vicente.