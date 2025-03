Sócios verde-rubros recebem emblema de prata

O Marítimo começou a entregar hoje os emblemas de prata aos sócios da colectividade que completaram 25 anos de associativismo.

A cerimónia aconteceu no Estádio do Marítimo e foram cerca de meia centena que marcaram presença na tribuna presidencial do estádio para receber o emblema.

Ainda esta semana a direcção do clube tem agendado novas cerimónias de entregues de 'insígnias' a outros sócios. As iniciativas estão agendadas para esta quinta-feira e sábado.