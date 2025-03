218 jovens já beneficiaram de isenção fiscal de IMT no Funchal

A isenção de pagamento do Imposto Municipal sobre Transações Onerosas de Imóveis, já chegou a 218 jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos, no Funchal. A Câmara Municipal, através de uma nota à imprensa, afirma que, desde Agosto de 2023, foram adquiridas 129 habitações com esta medida, que levou a uma poupança de 672 mil euros.

"A Câmara Municipal do Funchal tem vindo a implementar, desde outubro de 2021, uma série de medidas com o objetivo de reduzir a carga fiscal sobre os cidadãos do Funchal, mas também atrair jovens para residir no Funchal e aumentar o rendimento disponível para todos, incluindo os jovens funchalenses", explica.

A autarquia liderada por Cristina Pedra indica que "esta medida de baixa fiscalidade da CMF, surge como uma estratégia importante para apoiar a juventude no acesso à habitação no concelho do Funchal, aliviando a carga fiscal sobre um dos grupos etários mais afetados pela subida dos preços no sector".