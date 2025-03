CDS defende isenções de IMT, IMI e imposto de selo

O CDS afirma que não faz sentido "que quem faz um esforço para adquirir casa, recorrendo à banca, seja penalizado por impostos pela Região, o Estado e as autarquias". Por isso, defende a isenção do pagamento de Imposto Municipal de Transações e de Imposto de Selo para compras de casa até determinado valor.

"Se queremos resolver o problema da falta de habitação, nomeadamente para a classe média e para os jovens, com alguma capacidade financeira, é injusto que se penalize estes cidadãos e famílias com carga fiscal", explica a candidatura encabeçada por José Manuel Rodrigues.

O partido indica que "metade do custo final de uma casa são impostos" e é por isso que o CDS, também, defende uma isenção de IMI para quem compra a sua casa, com recurso ao crédito, até ao final da amortização do empréstimo.