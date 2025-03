Mais um capotamento na Via Rápida deixa um jovem ferido

Mais um capotamento ocorreu, a meio desta manhã, na Via Rápida, envolvendo duas viaturas, no nó da Ponte dos Frades, no sentido Câmara de Lobos-Funchal.

Um dos veículos capotou, deixando encarcerado o seu único ocupante, um jovem de aproximadamente 20 anos, que sofreu ferimentos e apresentava suspeitas de traumatismo craniano, bem como possíveis fraturas num braço e no omoplata.

Para o local foram mobilizados nove operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, apoiados por duas ambulâncias e uma viatura de desencarceramento. Após as manobras de resgate, a vítima foi devidamente mobilizada e transportada para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Este sinistro provocou um intenso congestionamento na circulação automóvel na Via Rápida, com longas filas de trânsito.